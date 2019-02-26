2019-02-26T15:36:43+03:00
Происшествия

В Уфе неадекватный мужчина размахивал ножом в закусочной

Успокоился он только при виде пистолета
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: компания "Дельта"Фото: компания "Дельта"
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Воскресным вечером, 24 февраля в закусочную на улице Шафиева вызвали сотрудников охранной компании.

Прибывшему экипажу сторож заведения поведал, мол, около полуночи к автозаправке явился неадекватный горожанин. Мужчина размахивал ножом и не реагировал на призывы успокоиться.

Охранник выслушал сторожа, а после попытался вразумить буяна сам, но тот схватил нож с полки для продажи и стал вести себя агрессивно. Лишь увидев в руках сотрудника фирмы пистолет, уфимец выпустил и рук лезвие и лег на пол. Через пару минут на место ЧП подъехал дополнительный экипаж охраны.

- До этого момента охранник был вынужден удерживать мужчину на полу с помощью угрозы применения оружия, - пояснили в пресс-службе компании «Дельта».

С помощью коллег мужчина смог передать строптивого нарушителя сотрудникам полиции. Теперь его судьбу будут определять правоохранители.

Фото: компания "Дельта"

Фото: компания "Дельта"

Фото: компания "Дельта"

Фото: компания "Дельта"

ИСТОЧНИК KP.RU

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