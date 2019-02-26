2019-02-26T16:11:43+03:00
Общество

В Уфе появится памятник Габдулле Тукаю

Его откроют в апреле перед театром «Нур»
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: vk.com/nurteatrФото: vk.com/nurteatr
Изменить размер текста:

В Уфе установят памятник знаменитому татарскому поэту Габдулле Тукаю. Он разместится перед театром «Нур».

В данный момент над памятником работает скульптор Владимир Дворник. Торжественное открытие монумента запланировано на апрель, когда в республике пройдут Дни культуры Татарстана.

По словам депутата Госсобрания Башкирии Риммы Утяшевой, скульптура обещает быть впечатляющей.

- Габдулла Тукай представлен в рост, в руках его — книга, - цитирует Утяшеву агентство «Башинформ».

Напомним, что Габдулла Тукай бывал в Уфе. В 1912 году он останавливался в доме на улице Свердлова, на котором сейчас красуется памятная доска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе неадекватный мужчина размахивал ножом в закусочной
Флаг Уфимского нефтяного побывал в Антарктиде!
УГНТУ представил свои разработки на Российском промышленном форуме
УГНТУ и Горный университет г. Леобена (Австрия) перешли на новый этап сотрудничества
На железнодорожном переезде в Башкирии пассажирский поезд сбил ВАЗ-2114
В Башкирии сорвавшийся с крана рулон насмерть придавил 51-летнего строителя
«Башавтотранс» планируют сохранить в форме ГУПа
В Сибае зафиксировали 22-кратное превышение в воздухе ПДК диоксида серы
Пары из Башкирии смогут выбирать дату свадьбы на год вперед
Власти рассказали, какие районы Уфы рискуют уйти под воду во время паводка
«Ни игрушек, ни одежды»: жителей Башкирии просят помочь годовалому мальчику, который оказался один в больнице
В преддверии Дня защитника Отечества студенты Уфимского машиностроительного колледжа посетили военную часть № 63494 Чишминский район, п. Алкино.
Обвиняемый в изнасиловании экс-полицейский рассказал, была ли у него интимная связь с дознавательницей
В Уфе будут судить фитнес-тренера, промышлявшего «закладками»
Театр кукол в Уфе реконструируют за 31,5 млн рублей
Стали известны подробности гибели мужчины в Уфе, которого раздавил автомобиль
В администрации Уфы произошли кадровые перестановки
«Выехал домой и перестал отвечать на звонки»: в Уфе ищут 21-летнего Дениса Тимершина
В Салавате пропал 68-летний Сергей Ланин