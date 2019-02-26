В Уфе появится памятник Габдулле Тукаю
Его откроют в апреле перед театром «Нур»
Фото: vk.com/nurteatr
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В Уфе установят памятник знаменитому татарскому поэту Габдулле Тукаю. Он разместится перед театром «Нур».
В данный момент над памятником работает скульптор Владимир Дворник. Торжественное открытие монумента запланировано на апрель, когда в республике пройдут Дни культуры Татарстана.
По словам депутата Госсобрания Башкирии Риммы Утяшевой, скульптура обещает быть впечатляющей.
- Габдулла Тукай представлен в рост, в руках его — книга, - цитирует Утяшеву агентство «Башинформ».
Напомним, что Габдулла Тукай бывал в Уфе. В 1912 году он останавливался в доме на улице Свердлова, на котором сейчас красуется памятная доска.
ИСТОЧНИК KP.RU