В Уфе появится памятник Габдулле Тукаю

СЕГОДНЯ 16:11 2019-02-26T16:11:43+03:00

Его откроют в апреле перед театром «Нур»

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В Уфе установят памятник знаменитому татарскому поэту Габдулле Тукаю. Он разместится перед театром «Нур».

В данный момент над памятником работает скульптор Владимир Дворник. Торжественное открытие монумента запланировано на апрель, когда в республике пройдут Дни культуры Татарстана.

По словам депутата Госсобрания Башкирии Риммы Утяшевой, скульптура обещает быть впечатляющей.

- Габдулла Тукай представлен в рост, в руках его — книга, - цитирует Утяшеву агентство «Башинформ».

Напомним, что Габдулла Тукай бывал в Уфе. В 1912 году он останавливался в доме на улице Свердлова, на котором сейчас красуется памятная доска.

ИСТОЧНИК KP.RU