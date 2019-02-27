2019-02-27T06:32:17+03:00
Общество

В Башкирии две агрофирмы оштрафовали на 250 тысяч за трудоустройство мигрантов

У иностранцев не было трудовых патентов
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: прокуратура БашкирииФото: прокуратура Башкирии
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Прокуратура и полиция проверили сельхозпредприятия в Туймазинском районе Башкирии. Оказалось, что в агрофирмах «Крокус» и «Ялкын» нарушалось миграционное законодательство.

Владельцы предприятий наняли на работу десятерых граждан Узбекистана, у которых не было трудовых патентов, а значит, и разрешения на работу в России.

На руководителей фирм завели административные дела и оштрафовали их на общую сумму 250 тысяч рублей.

- После прокурорской проверки допущенные нарушения устранены, иностранцы оформили необходимые разрешительные документы, - пояснили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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