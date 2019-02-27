В Башкирии две агрофирмы оштрафовали на 250 тысяч за трудоустройство мигрантов
У иностранцев не было трудовых патентов
Фото: прокуратура Башкирии
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Прокуратура и полиция проверили сельхозпредприятия в Туймазинском районе Башкирии. Оказалось, что в агрофирмах «Крокус» и «Ялкын» нарушалось миграционное законодательство.
Владельцы предприятий наняли на работу десятерых граждан Узбекистана, у которых не было трудовых патентов, а значит, и разрешения на работу в России.
На руководителей фирм завели административные дела и оштрафовали их на общую сумму 250 тысяч рублей.
- После прокурорской проверки допущенные нарушения устранены, иностранцы оформили необходимые разрешительные документы, - пояснили в надзорном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU