Молодой матери из Башкирии «забыли» выдать пособия

СЕГОДНЯ 17:05 2019-02-26T17:05:43+03:00

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В прокуратуру обратилась 23-летняя жительница Башкирии. Девушка намеревалась получить пособия, положенные ей по закону.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, заявительница работала в столовой санатория-профилактория «Венеция». Летом прошлого года девушка родила ребенка и вышла в декретный отпуск, предоставив на работу все необходимые бумаги. Однако пособий по рождению ребенка и по уходу за ним она так и не дождалась.

- Размер задолженности на момент прокурорской проверки превысил 46 тыс. рублей, - рассказали в ведомстве.

После обращения молодой мамы директор выдал ей пособия в полном объеме. Кроме того, прокуратура потребовала от предприятия в течение месяца заплатить девушке компенсацию за задержку выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU