«Башавтотранс» планируют сохранить в форме ГУПа

СЕГОДНЯ 13:54 2019-02-26T13:54:25+03:00

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Власти Башкирии не намерены акционировать «Башавтотранс». Об этом на «транспортном часе» в Доме республики заявил врио главы региона Радий Хабиров.

- Мы видим вас как стратегическое предприятие и хотим сохранить именно в такой организационно-правовой форме – как ГУП, - заключил Хабиров.

Но организация должна существенно обновиться. Руководитель республики поручил разработать концепцию развития предприятия на ближайшие пять лет - до 2024 года. В приоритете – усовершенствовать техническое состояние автобусов, развить сеть автовокзалов и привлечь квалифицированные кадры.

ИСТОЧНИК KP.RU