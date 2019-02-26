2019-02-26T13:54:25+03:00
Общество

«Башавтотранс» планируют сохранить в форме ГУПа

За это высказался Радий Хабиров
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Власти Башкирии не намерены акционировать «Башавтотранс». Об этом на «транспортном часе» в Доме республики заявил врио главы региона Радий Хабиров.

- Мы видим вас как стратегическое предприятие и хотим сохранить именно в такой организационно-правовой форме – как ГУП, - заключил Хабиров.

Но организация должна существенно обновиться. Руководитель республики поручил разработать концепцию развития предприятия на ближайшие пять лет - до 2024 года. В приоритете – усовершенствовать техническое состояние автобусов, развить сеть автовокзалов и привлечь квалифицированные кадры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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