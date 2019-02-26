2019-02-26T10:48:36+03:00
Общество

«Ни игрушек, ни одежды»: жителей Башкирии просят помочь годовалому мальчику, который оказался один в больнице

Ребенка забрали у пьющей матери
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Баймака собираются одежду и игрушки для маленького Ильназа. Годовалый ребенок оказался один в детском отделении центральной городской больницы.

По словам других пациентов, малыша забрали у пьющей матери, причем не в первый раз.

- Лежит один в палате, у него нет ни игрушек, ни сменной одежды, сидит и играет со своей колготкой, которая у него тоже одна осталась, - пишет одна из женщин в социальных сетях.

По словам местных жителей, малыш не единственный ребенок в семье.

- У него есть сестра или брат двух-трех лет, его в детдом отправили, - рассказали «Комсомольской правде-Уфа» пациентки больницы.

Женщины просят всех, кому не безразлична судьба ребенка, подойти в детское отделение и узнать у медсестер, что Ильназу сейчас нужнее всего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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