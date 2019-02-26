Обвиняемый в изнасиловании экс-полицейский рассказал, была ли у него интимная связь с дознавательницей

СЕГОДНЯ 10:13 2019-02-26T10:19:30+03:00

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Сегодня, 26 февраля, Советский суд Уфы рассматривает ходатайство о продлении ареста для бывшего начальника отдела МВД по вопросам миграции Павла Яромчука.

Экс-полицейский по-прежнему отрицает свою вину в изнасиловании 23-летней дознавательницы. На вопрос журналистов о том, была ли у него связь с девушкой, Яромчук ответил отрицательно – связи не было.

Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, экс-полицейский полагает, что дело сфабриковано. Ранее, напомним, схожим образом высказался его коллега Эдуард Матвеев. Последнего вчера, 25 февраля, по решению суда оставили под арестом еще на два месяца.

Яромчук также заявил журналистам, что плохо себя чувствует. О проблемах со здоровьем экс-полицейский говорил и прежде. По словам адвокатов, у майора полиции опухоль мозга и ему необходима срочная медицинская помощь

ИСТОЧНИК KP.RU