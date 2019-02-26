2019-02-26T18:04:59+03:00
Происшествия

На проспекте Октября в Уфе задержали закладчика «спайса»

Парень развернул настоящий бизнес по фасовке и распространению «синтетики»
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МВД по БашкирииФото: МВД по Башкирии
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В Уфе задержали 25-летнего парня, делавшего закладки с наркотиками прямо в центре города. Его поймали с поличным во время создания тайников на проспекте Октября. При себе у юноши были семь пакетиков «синтетики» на 1,5 грамма. Часть он уже успел спрятать в укромных местах, которые сам же показал позже оперативникам.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, уфимец продавал «скорость» и «спайс» через интернет. На съемной квартире он хранил и фасовал свой товар, после чего прятал по городу и отправлял координаты "закладок" покупателям. В квартире наркодилера полиция нашла еще около 800 граммов запрещенных веществ, а также упаковки для фасовки и весы.

- В настоящее время предприимчивый делец находится под арестом, - пояснили в Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ.

Ему грозит тюремный срок за сбыт наркотических веществ.

Фото: МВД по Башкирии

Фото: МВД по Башкирии

Фото: МВД по Башкирии

Фото: МВД по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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