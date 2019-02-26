2019-02-26T12:19:08+03:00
Общество

Пары из Башкирии смогут выбирать дату свадьбы на год вперед

Пойти на встречу молодоженам решили в Курултае
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Андрей КАРА
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Молодоженам из Башкирии позволят выбирать дату свадьбы за год до торжества. Соответствующие поправки в Семейный кодекс РБ намерены рассмотреть депутаты Госсобрания-Курултая.

Сейчас пары ограничены в выборе даты бракосочетания: свадьбу играют спустя месяц с момента подачи заявления. Депутаты же предлагают расширить этот срок до года, чтобы молодожены могли назначить праздник на любое число, подавая заявление.

По мнению спикера Курултая Константина Толкачева, это упростит жизнь и ЗАГСам, и самим новобрачным.

- Старая норма должна остаться в прошлом, - заявил председатель Госсобрания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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