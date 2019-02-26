2019-02-26T09:36:20+03:00
Происшествия

В Уфе будут судить фитнес-тренера, промышлявшего «закладками»

Молодой человек развозил «синтетику» по всей стране
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Уфе будут судить бывшего фитнес-тренера. Молодой человек обвиняется в покушении на сбыт «синтетики» в крупном размере.

В прошлом году 27-летний обвиняемый приехал на своем авто в лес близ Пензы и забрал партию наркотических веществ. Часть он расфасовал и спрятал в тайниках в Альметьевске, а остаток привез в Уфу. Когда парень делал очередную закладку, его задержали. При себе у юноши было около 15 граммов наркотиков, а в смартфоне – фотографии уже готовых тайников. Их полиция тоже опустошила.

- По месту жительства обвиняемого также было обнаружено запрещенное вещество, весы, множество пустых пакетиков и изолента для его фасовки, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Всего из оборота изъяли примерно 350 граммов «синтетики». Самому любителю легких денег грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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