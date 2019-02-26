Власти рассказали, какие районы Уфы рискуют уйти под воду во время паводка

СЕГОДНЯ 11:25 2019-02-26T11:25:10+03:00

Изменить размер текста: A A

На оперативке в мэрии Уфы назвали районы, которые рискуют оказаться подтопленными во время весеннего половодья.

По словам главы Управления гражданской защиты города Рафаэля Ахметова, в зоне риска традиционно находятся Кооперативная поляна, Нижегородка, Затон и Кузнецовский затон. Подтопление грозит и дороге между Романовкой и Козарезом.

Вместе с тем специалисты отмечают, что запасы воды в снежном покрове на реке Белой на 20 процентов ниже среднемноголетних значений, как и высота снежного покрова. Такие данные получены благодаря системам мониторинга.

- Информация с датчиков мониторинга уровня воды доступна любому пользователю интернета, - заверил Ахметов.

Прогноз по паводку можно отслеживать в режиме онлайн на сайтах госкомитета Башкирии по ЧС и Управления гражданской защиты Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU