2019-02-26T08:11:55+03:00
Общество

В администрации Уфы произошли кадровые перестановки

Сменились главы двух районов и начальник правового управления
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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В муниципалитете Уфы – новые назначения. На очередной оперативке в мэрии глава городской администрации Ульфат Мустафин сообщил, что Кировский район Уфы отныне возглавляет Илвир Нурдавлятов. Ради новой должности он оставил кресло руководителя Советского района. Его место займет и.о. главы Рустем Рахматуллин. Ранее Рахматуллин был замом Нурдавлятова.

В Правовом управлении администрации города тоже сменился начальник. Его возглавил бывший заместитель начальника Евгений Чебаков.

- Евгений Александрович имеет значительный опыт работы в области управления земельными ресурсами и градостроительного контроля, - пояснили в мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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