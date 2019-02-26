2019-02-26T07:16:08+03:00
Происшествия

В Салавате пропал 68-летний Сергей Ланин

Последний раз мужчину видели 2 февраля
Рустем АХУНОВ
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В Салавате разыскивают пропавшего без вести Сергея ЛанинаВ Салавате разыскивают пропавшего без вести Сергея Ланина
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В Салавате разыскивают пропавшего без вести 68-летнего Сергея Ланина.

Информация о поисках 68-летнего пенсионера поделились волонтеры поискового сообщества «Лиза Алерт». По информации добровольцов, в последний раз пожилого мужчину видели 24 февраля в Салавате. После этого мужчина перестал выходить на связь с близкими.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, волосы седые, глаза голубые.

Был одет: черная куртка, клетчатая рубашка, черные брюки и ботинки, рыжая меховая шапка.

Всех, кто увидел этого мужчину, просят связаться с волонтерами по телефону бесплатной «горячей линии» - 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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