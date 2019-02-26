Ульфат Мустафин потребовал усилить контроль над пожарными извещателями

СЕГОДНЯ 07:00 2019-02-26T07:00:37+03:00

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Ульфат Мустафин потребовал от коллег усилить контроль над процессом установки и обслуживания пожарных извещателей в квартирах уфимцев.

Напомним, что после пожара, в котором в 2017 году погибла целая семья из Бирского района Башкирии, всем многодетным семьям республики начали выдавать пожарные извещатели. К сожалению, даже такая мера не всегда спасает жизни. На прошлой неделе в республике случился пожар, который также унес жизни сразу нескольких человек в Зианчуринском районе. В квартире был установлен пожарный извещатель, однако он не сработал из-за батарейки, у которой вышел срок годности.

- Прошу при проведение профилактических бесед с жителями Уфы также контролировать вопрос с батарейками, - обратился мэр к своим коллегам.

ИСТОЧНИК KP.RU