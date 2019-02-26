2019-02-26T07:00:37+03:00
Общество

Ульфат Мустафин потребовал усилить контроль над пожарными извещателями

Мэр города дал поручение своим подчиненным
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Мэр Уфы потребовал от коллег усилить работу над контролем установки пожарных извещателейМэр Уфы потребовал от коллег усилить работу над контролем установки пожарных извещателей
Изменить размер текста:

Ульфат Мустафин потребовал от коллег усилить контроль над процессом установки и обслуживания пожарных извещателей в квартирах уфимцев.

Напомним, что после пожара, в котором в 2017 году погибла целая семья из Бирского района Башкирии, всем многодетным семьям республики начали выдавать пожарные извещатели. К сожалению, даже такая мера не всегда спасает жизни. На прошлой неделе в республике случился пожар, который также унес жизни сразу нескольких человек в Зианчуринском районе. В квартире был установлен пожарный извещатель, однако он не сработал из-за батарейки, у которой вышел срок годности.

- Прошу при проведение профилактических бесед с жителями Уфы также контролировать вопрос с батарейками, - обратился мэр к своим коллегам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе будут судить фитнес-тренера, промышлявшего «закладками»
Театр кукол в Уфе реконструируют за 31,5 млн рублей
Стали известны подробности гибели мужчины в Уфе, которого раздавил автомобиль
В администрации Уфы произошли кадровые перестановки
«Выехал домой и перестал отвечать на звонки»: в Уфе ищут 21-летнего Дениса Тимершина
В Салавате пропал 68-летний Сергей Ланин
В Башкирии автобус столкнулся с легковушкой, пострадала девочка
В Башкирии разыскивают 44-летнего Глеба Демичева
Житель Башкирии, отбывая срок, провернул аферу на 7,5 млн. рублей
В Башкирии назначили руководителя регионального Следкома
В Уфе на женщину с годовалым ребенком сошел снег
Уфимец сообщил в МЧС о хлопке в жилом доме
Фельдшерам скорой помощи в Башкирии выдадут планшеты
Верховный суд Башкирии вынес решение по громкому делу Булата Юмадилова
В нацпарке «Башкирия» задержали 12 туристов из Башкирии
Прокуратура не подтвердила случай отравления ребенка в Сибае диоксидом серы
Что такое «Зеленая книга»? И почему она получила «Оскар»
Житель Башкирии убил жену ударом в грудь
В Уфе таксист выругался и отказался везти маму с ребенком-инвалидом
Полиция Башкирии предлагает 200 тысяч рублей за информацию о подозреваемом в изнасиловании
В Башкирии четыре трассы хотят передать в федеральную собственность
В Уфе пройдет V Межвузовский кадровый форум
Уфимец бросил двоих детей и отправился на «Дом 2»
В Башкирии следователи проверят гибель двоих взрослых и ребенка на пожаре
На видео попали кадры гибели замначальника отдела полиции в Уфе