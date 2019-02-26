2019-02-26T06:47:04+03:00
Происшествия

В Башкирии автобус столкнулся с легковушкой, пострадала девочка

Авария произошла в Белебее
Рустем АХУНОВ
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8-летняя жительница Башкирии пострадала в результате аварии автобуса и легковушки8-летняя жительница Башкирии пострадала в результате аварии автобуса и легковушки
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В Белебее автобус ПАЗ столкнулся с легковушкой «Suzuki Swift», пострадала 8-летняя пассажирка иномарки.

По данным ГИБДД республики, авария произошла на улице Морозова 25 февраля. Известно, что легковушкой управляла 27-летняя женщина, а за рулем автобуса был 55-летний мужчина. К сожалению, не обошлось без пострадавших — помощь медиков понадобилась 8-летняя пассажирке легкового автомобиля. Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.

Всего за минувшие сутки в республике зафиксировали 9 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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