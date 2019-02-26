В Башкирии разыскивают 44-летнего Глеба Демичева

СЕГОДНЯ 06:12 2019-02-26T06:12:06+03:00

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В Уфе волонтеры разыскивают пропавшего без вести 44-летнего Глеба Демичева.

Известно, что последний раз близкие видели мужчину в Уфе в воскресенье, 24 февраля. После этого он перестал выходить на связь с родными. Волонтеры обратились за помощью в поисках к волонтерами сообщества «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: носит очки, рост 190 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые с сединой, глаза карие.

Был одет: черная куртка с капюшоном, темно-синяя толстовка, джинсы, черные ботинки, шапка и шарф.

Если вы узнали пропавшего, пожалуйста, свяжитесь с добровольцами по телефонам 8-800-700-52-52 или 8-927-966-36-64.

ИСТОЧНИК KP.RU