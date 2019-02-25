Уфимец сообщил в МЧС о хлопке в жилом доме
К счастью, тревога оказалась ложной
Фото: МЧС по Башкирии
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Сегодня, 25 февраля, около восьми часов вечера в МЧС Башкирии поступило сообщение. Звонивший рассказал, что в доме по улице Рабкоров раздался хлопок. На место незамедлительно выехали пожарные и спасатели, однако осмотр квартиры показал, что тревога была ложной.
- Признаков хлопка или горения не обнаружено. Разрушений и деформаций в квартире нет. Погибших, пострадавших нет, - заявили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
При обследовании кухни обнаружилась утечка из патрубка газовой плиты. Неисправность устраняют специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU