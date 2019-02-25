Верховный суд Башкирии вынес решение по громкому делу Булата Юмадилова

СЕГОДНЯ 18:42 2019-02-25T18:42:32+03:00

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Законность избрания Булата Юмадилова главой адвокатской палаты республики вызывает непрекращающиеся споры в среде правозащитников.

Дело в том, что ранее Юмадилов уже занимал эту должность, а когда срок полномочий вышел, его место досталось его же помощнику. Вот только тот возглавлял палату лишь 5 дней, после чего оставил пост, а Юмадилов сел обратно в кресло. Некоторые юристы сочли это незаконным и подали в суд.

Сначала дело слушалось в Кировском райсуде, вердикт которого гласил – избрание Юмадилова законно. Неудовлетворенные решением юристы подали иск уже в Верховный суд, но и тот не нашел в ситуации ничего противозаконного.

Тем не менее Виталий Буркин и другие правозащитники сдаваться не намерены.

Как сообщает телеканал «Вся Уфа», адвокаты собираются обжаловать решение ВС Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU