Верховный суд Башкирии вынес решение по громкому делу Булата Юмадилова
Законность избрания Булата Юмадилова главой адвокатской палаты республики вызывает непрекращающиеся споры в среде правозащитников.
Дело в том, что ранее Юмадилов уже занимал эту должность, а когда срок полномочий вышел, его место досталось его же помощнику. Вот только тот возглавлял палату лишь 5 дней, после чего оставил пост, а Юмадилов сел обратно в кресло. Некоторые юристы сочли это незаконным и подали в суд.
Сначала дело слушалось в Кировском райсуде, вердикт которого гласил – избрание Юмадилова законно. Неудовлетворенные решением юристы подали иск уже в Верховный суд, но и тот не нашел в ситуации ничего противозаконного.
Тем не менее Виталий Буркин и другие правозащитники сдаваться не намерены.
Как сообщает телеканал «Вся Уфа», адвокаты собираются обжаловать решение ВС Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU