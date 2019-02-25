В Уфе на женщину с годовалым ребенком сошел снег

СЕГОДНЯ 20:29 2019-02-25T20:29:54+03:00

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Упавший с карниза снег едва не травмировал годовалую малышку. Инцидент произошел сегодня, 25 февраля, около четырех часов дня.

Жительница Уфы выходила с коляской из подъезда дома №128/1 по улице Менделеева, когда на ее дочку рухнул сугроб. Он сполз с оконного отлива.

В Управлении гражданской защиты Уфы сообщили, что на место сразу же вызвали бригаду «скорой помощи». К счастью, обошлось без травм – медики это подтвердили.

Спасатели советуют уфимцам быть аккуратнее: на этой неделе ожидается потепление, а значит, гулять возле домов станет еще более рискованно.

ИСТОЧНИК KP.RU