2019-02-25T19:38:37+03:00
Здоровье

Фельдшерам скорой помощи в Башкирии выдадут планшеты

Так они получат доступ к медкартам пациентов во время вызова
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В этом году для фельдшеров скорой помощи планируют закупить 305 планшетов. Они необходимы медикам для того, чтобы иметь возможность просмотреть медкарту пациента, прибыв на вызов. Но это не единственное новшество, которое собирается ввести местный минздрав.

«Башинформ» со ссылкой на и.о. министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина сообщает, что в регионе создают единую диспетчерскую службу для «скорых».

Она должна помочь повысить качество оказания медицинских услуг, так как благодаря новой системе на вызов к пациенту сможет приезжать ближайшая бригада без учета территориальной принадлежности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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