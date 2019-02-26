Житель Башкирии, отбывая срок, провернул аферу на 7,5 млн. рублей

СЕГОДНЯ 05:38 2019-02-26T05:38:38+03:00

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Житель Башкирии отбывал 8 лет в колонии за мошенничество, но даже из-за решетки умудрился провернуть очередную крупную аферу. Находясь в колонии №13, молодой человек вступил в переписку с местной бизнес-леди.

27-летний осужденный представился ее давним обожателем, успешным бизнесменом, которого по ложному обвинению упекли за решетку. После шквала букетов и подарков девушка пришла в колонию на личную встречу. На свидании парень заявил, что ее гражданский муж замышляет ее убить. Эту информацию он якобы добыл, благодаря своим криминальным связям. Пока девушка отходила от шока, заключенный предложил ей защиту, но за внушительную плату.

Чтобы бизнесвумен поверила в его историю, он организовал в Москве ДТП с ее участием, после которого ей стали поступать угрозы. Перепуганная девушка уехала из Уфы и сменила телефон, а «защитнику» перевела около 7,5 миллионов рублей. Эти деньги аферист потратил на новые автомобили, которые покупали его знакомые.

- Осужденный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU