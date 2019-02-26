Театр кукол в Уфе реконструируют за 31,5 млн рублей
Средства на ремонт даст бюджет республики
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Уфимский театр кукол ждет ремонт и реконструкция. Правительство региона включило его в Республиканскую адресную инвестиционную программу.
Как сообщает «Коммерсант-Уфа», в этом году на работы по обновлению театра должны выделить 31,54 миллиона рублей. Эти средства пойдут на текущий ремонт здания, возведение пристроя для оборудования из малого зала, а также на создание кафе и музея кукол.
Издание отмечает, что в кукольном театре не было капитального ремонта с момента его постройки в 1976 году, то есть уже более 40 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU