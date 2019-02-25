Прокуратура не подтвердила случай отравления ребенка в Сибае диоксидом серы
В ведомстве провели проверку
Прокуратура опровергла факт отравления ребенка диоксидом серы в Сибае
Изменить размер текста:
Прокуратура Башкирии опровергла факт отравления ребенка в Сибае диоксидом серы.
Напомним, что в феврале в СМИ появилась информация о том, что один из несовершеннолетних жителей Сибая отравился парами диоксида серы, которые поднимались со дна местного карьера. В прокуратуре начали проверку по факту сразу нескольких публикаций.
Согласно результатам исследования, факт отравления ребенка какими-либо веществами не подтвердился. В надзорном ведомстве проверят, какой была медицинская помощь, оказанная ребенку.
ИСТОЧНИК KP.RU