В Башкирии назначили нового главного главу Следкома
Сыщиками республики будет руководить Валерий Липский
Следком Башкирии возглавил Валерий Липский
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Валерий Липский назначен временно исполняющим обязанности руководителя башкирского управления Следкома.
Напомним, что ранее республиканское ведомство временно возглавлял Руслан Султанов, с июня 2017 трудившийся заместителем прошлого главы Следкома Башкирии Григория Житенеева.
По данным Ъ-Уфа, указ о назначении временного руководителя регионального ведомства Александр Бастрыкин подписал 23 февраля. Ранее Липский работал в качестве заместителя руководителя управления.
С 2014 года Валерий Липский трудился в следственных органах Следкома подмосковных городов Мытищи и Истра.
ИСТОЧНИК KP.RU