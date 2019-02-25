2019-02-25T20:36:56+03:00
Общество

В Башкирии назначили нового главного главу Следкома

Сыщиками республики будет руководить Валерий Липский
Рустем АХУНОВ
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Следком Башкирии возглавил Валерий ЛипскийСледком Башкирии возглавил Валерий Липский
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Валерий Липский назначен временно исполняющим обязанности руководителя башкирского управления Следкома.

Напомним, что ранее республиканское ведомство временно возглавлял Руслан Султанов, с июня 2017 трудившийся заместителем прошлого главы Следкома Башкирии Григория Житенеева.

По данным Ъ-Уфа, указ о назначении временного руководителя регионального ведомства Александр Бастрыкин подписал 23 февраля. Ранее Липский работал в качестве заместителя руководителя управления.

С 2014 года Валерий Липский трудился в следственных органах Следкома подмосковных городов Мытищи и Истра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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