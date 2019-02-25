Житель Башкирии убил жену ударом в грудь

СЕГОДНЯ 16:04 2019-02-25T16:04:35+03:00

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41-летний житель Нефтекамска попытался замаскировать убийство супруги под суицид.

По версии следствия, драма разыгралась 24 февраля 2019 года. Пьяный 41-летний мужчина поругался со своей 36-летний супругой и начал жестоко избивать ее. В конце изверг схватил нож и воткнул его в грудь несчастной. Удар оказался смертельным.

Осознав свой поступок, убийца попытался замаскировать происшествие. Он убрался в квартире и вызвал медиков, рассказав последним, что супруга наложила на себя руки таким необычным способом. Естественно, что прибывшие на место следователи раскрыли обман. Виновник отказался признавать вину.

Вскоре злодею предъявят обвинение. Ранее его уже привлекали к ответственности за насилие.

ИСТОЧНИК KP.RU