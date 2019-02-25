В нацпарке «Башкирия» задержали 12 туристов из Башкирии

СЕГОДНЯ 17:48 2019-02-25T17:48:24+03:00

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В национальном парке «Башкирия» инспекторы задержали 12 туристов из Уфы.

По информации администрации парка, туристы из столицы ездили по особо охраняемой территории без специального разрешения. Известно, что нарушителей режима задержали в День защитника Отечества – 23 февраля. Один из инспекторов заметил рядом с Юмагузинским водохранилищем свежие следы снегохода, тогда как, по официальным данным, в этом месте никто проезжать не должен был. Вскоре представители администрации нагнали нарушителей.

- Туристы сделали это без разрешения администрации, что служит, в первую очередь, гарантом их собственной безопасности, - объяснили инспекторы.

Сами туристы заявили, что прибыли на территорию парка ночью и не знали, что для проезда на снегоходах нужно регистрироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU