2019-02-25T15:06:41+03:00
Общество

В Уфе таксист выругался и отказался везти маму с ребенком-инвалидом

Мужчина грубо обошелся с семьей, которая нуждалась в помощи
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Жительница Уфы Алия Г. рассказала о вопиющем случае, произошедшем накануне с ней и ее ребенком-инвалидом. Молодая мама опубликовала в социальных сетях пост, который иначе как крик души не назвать.

В один из прекрасных дней женщина как обычно поехала со своим ребенком в бассейн. По завершении занятий она вызвала такси, предупредив оператора, что они на коляске. Каково же было ее удивление, когда таксист приехал, посмотрел на клиентов, выругался и отказался их везти.

- За все годы нашего общения с таксистами, попался «товарищ», который отчитал меня и уехал, отказав в услуге, аргументировав, тем что у нас не детская коляска. А у нас она детская, просто инвалидная и очень хорошо складывается, всё отстёгивается и умещается в любой багажник, иногда по желанию водителя и в салон помещается, - написала Алия.

Сразу после того, как хамоватый водитель уехал, женщина вызвала другую машину. Приехал водитель на иномарке и без лишних вопросов довез маму с ребенком инвалидом до дома.

- Спасибо всем водителям, обладающим добрым сердцем и человечностью и таких гораздо больше! А вашей «Ладе Калине» серо-зелёного цвета явно не повезло с хозяином, – обратилась напоследок к обидчику Алия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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