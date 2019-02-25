2019-02-25T15:05:38+03:00
Происшествия

Полиция Башкирии предлагает 200 тысяч рублей за информацию о подозреваемом в изнасиловании

Мужчина мог совершить преступление в Нефтекамске
Рустем АХУНОВ
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За информацию о мужчине полицейские предлагают 200 тысяч рублейЗа информацию о мужчине полицейские предлагают 200 тысяч рублей
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МВД Башкирии предлагает 200 тысяч рублей за информацию о местонахождении опасного подозреваемого.

Следствие предполагает, что в декабре 2017 года 41-летний Алексей Злобин мог совершить особо тяжкое преступление в отношении девочки из города Октябрьский. После этого уроженец города Белоярский Тюменской области подался в бега. Где он сейчас находится - неизвестно.

Если вы знаете, где сейчас может находиться этот мужчина, пожалуйста, свяжитесь с полицейскими. За информацию, которая в итоге поможет раскрыть преступление, стражи порядка готовы заплатить 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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