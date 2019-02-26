2019-02-26T07:44:03+03:00
Общество

«Выехал домой и перестал отвечать на звонки»: в Уфе ищут 21-летнего Дениса Тимершина

Молодой человек перестал выходить на связь четыре дня назад
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие 21-летнего Дениса Тимершина бьют тревогу: почти четыре дня назад молодой человек перестал выходить на связь с родственниками. 22 февраля он вышел из дома сестры и поехал к себе, на улицу Суворова. С тех пор он не отвечает на звонки и о его местонахождении ничего не известно.

По словам сестры Дениса Екатерины, раньше они никогда не пропадал надолго. Никто из его друзей и знакомых не знает, где он находится. Обеспокоенная девушка собирается обратиться в полицию с заявлением о его пропаже.

В день пропажи Денис Тимершин был одет в темно-зеленый пуховик, темную шапку и белые кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении молодого человека, просьба позвонить его родным по телефону: 89174179473 (Екатерина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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