«Выехал домой и перестал отвечать на звонки»: в Уфе ищут 21-летнего Дениса Тимершина
Родные и близкие 21-летнего Дениса Тимершина бьют тревогу: почти четыре дня назад молодой человек перестал выходить на связь с родственниками. 22 февраля он вышел из дома сестры и поехал к себе, на улицу Суворова. С тех пор он не отвечает на звонки и о его местонахождении ничего не известно.
По словам сестры Дениса Екатерины, раньше они никогда не пропадал надолго. Никто из его друзей и знакомых не знает, где он находится. Обеспокоенная девушка собирается обратиться в полицию с заявлением о его пропаже.
В день пропажи Денис Тимершин был одет в темно-зеленый пуховик, темную шапку и белые кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении молодого человека, просьба позвонить его родным по телефону: 89174179473 (Екатерина).
ИСТОЧНИК KP.RU