В Башкирии четыре трассы хотят передать в федеральную собственность

СЕГОДНЯ 14:02 2019-02-25T14:02:10+03:00

В Башкирии четыре дороги передадут в руки федеральных властей

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В Башкирии четыре крупные трассы передадут в руки федеральных властей.

О новой идеи рассказали на заседании Государственного комитета Башкирии по транспорту, которое прошло в минувшую пятницу. Для передачи выбрали сразу четыре популярные трассы: Уфа-Аэропорт, Уфа-Бирск-Янаул, Уфа-Инзер-Белорецк и Нефтекамск-Янаул.

По словам вице-премьера Башкирии Раифа Абдрахимова, дороги передадут федеральным властям для улучшения качества покрытия. Помимо этого, такая мера позволит местным и республиканским властям тратить меньше средств на ремонт и содержание популярных среди автомобилистов направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU