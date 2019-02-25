2019-02-25T13:52:32+03:00
Общество

Уфимец бросил двоих детей и отправился на «Дом 2»

Правда о горе-отце выяснилась случайно
Рустем АХУНОВ
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Уфимец обманул двоих жен и уехал строить любовь на «Дом 2»Уфимец обманул двоих жен и уехал строить любовь на «Дом 2»
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Уфимец Далер С. бросил двоих детей и отправился строить любовь на проект «Дом 2».

История о весьма предприимчивом уфимце началась еще несколько лет назад. Молодой человек отучился в уфимском колледже, а затем отправился на курсы бортпроводников. Там он встретил свою первую жену. Вскоре у пары родился ребенок. Но семейная жизнь не заладилась, и Далер уехал в соседнюю Украину, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».

Там молодой человек встретил еще одну девушку, от которой у него также родился сын. Как и первый раз, горе-отец убежал из семьи – на этот раз в Москву. В обоих случаях Далер не платил своим детям алименты.

В столице молодой человек решил принять участие в знаменитом телепроекте «Дом 2». Для своих «коллег» он даже придумал легенду – якобы он несколько лет работал пилотом. Рассказал и о том, как якобы посадил самолет с горящим двигателем. Разумеется, что жулика даже близко не подпускали к штурвалу самолета – Далер трудился лишь бортпроводником.

Правда вскрылась совершенно случайно – уфимская теща проходимца узнала Далера, и позвонила в редакцию телепрограммы. Позже к ней присоединились и российские пилоты, которых также возмутили россказни жулика. Вскоре Далера выгнали из телепроекта.

Сегодня Далера разыскивают судебные приставы – он задолжал своему уфимскому сыну более 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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