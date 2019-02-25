В Башкирии следователи проверят гибель двоих взрослых и ребенка на пожаре

СЕГОДНЯ 12:37 2019-02-25T12:37:32+03:00

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Следователи устанавливают обстоятельства смерти троих человек, в том числе полуторагодовалого ребенка, при пожаре в Зианчуринском районе. В пресс-службе следкома сообщили, что по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел 24 февраля в жилом доме в деревне Идельбаково. После тушения пожарные нашли на пепелище тела 30-летнего мужчины, 38-летней женщины и ее полуторагодовалого ребенка. Всего в момент возгорания в доме находились еще двое детей погибшей женщины – 15-летняя дочь и семилетний сын, а также 51-летняя женщина. Всем троим чудом удалось спастись, последняя получила ожоги.

Сейчас назначен ряд экспертных исследований, чтобы установить точные причины смерти погибших.

Отметим, что только в 2019 году в Башкирии произошло 1022 пожара, которые унесли жизни 68 человек, из них пятеро – дети.

ИСТОЧНИК KP.RU