2019-02-25T12:37:32+03:00
Происшествия

В Башкирии следователи проверят гибель двоих взрослых и ребенка на пожаре

ЧП произошло в Зианчуринском районе республики
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: МЧС по РБфото: МЧС по РБ
Изменить размер текста:

Следователи устанавливают обстоятельства смерти троих человек, в том числе полуторагодовалого ребенка, при пожаре в Зианчуринском районе. В пресс-службе следкома сообщили, что по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел 24 февраля в жилом доме в деревне Идельбаково. После тушения пожарные нашли на пепелище тела 30-летнего мужчины, 38-летней женщины и ее полуторагодовалого ребенка. Всего в момент возгорания в доме находились еще двое детей погибшей женщины – 15-летняя дочь и семилетний сын, а также 51-летняя женщина. Всем троим чудом удалось спастись, последняя получила ожоги.

Сейчас назначен ряд экспертных исследований, чтобы установить точные причины смерти погибших.

Отметим, что только в 2019 году в Башкирии произошло 1022 пожара, которые унесли жизни 68 человек, из них пятеро – дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе пройдет V Межвузовский кадровый форум
Уфимец бросил двоих детей и отправился на «Дом 2»
На видео попали кадры гибели замначальника отдела полиции в Уфе
В Уфе 33-летний мужчина упал из окна на крышу магазина
В Уфе под окнами многоэтажки нашли тело заместителя начальника отдела полиции
Башкирских предпринимателей обучили защите интеллектуальных прав
Стали известны подробности пожара в Башкирии, где погиб полуторагодовалый ребенок
Афганистан в наших сердцах
Столетие Башкирии отпразднуют в Москве
Целевая подготовка специалистов для СИБУРа
«Покинула нас навсегда»: 27-летняя мать двоих детей из Башкирии, которая боролась с раком, скончалась
В Башкирии прекращены поиски молодой пары: пропавших нашли в овраге
Радий Хабиров отчитал коммунальщиков
В Уфе столкнулись автобусы, пострадали две пассажирки
В Башкирии поисковики нашли родственников погибшего красноармейца
В Уфе мужчина ударил своего приятеля ножом и убежал
В Уфе пройдет ярмарка вакансий для предприятий сферы «Промышленность»
В Уфе прекращены поиски 28-летнего Леонида Манько
В Уфе вор проник в квартиру через форточку и украл бытовую технику на 28 тысяч рублей
В БАГСУ опровергли отказ в приеме на работу уфимской писательницы из-за поста в «Фейсбуке»
В Башкирии продавец отбился от грабителя с помощью молотка
Стало известно о состоянии девушки, выжившей в жуткой аварии на трассе в Башкирии
В Башкирии умелец построил подъемник из старых «Жигулей»