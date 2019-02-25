На видео попали кадры гибели замначальника отдела полиции в Уфе
Падение полицейского с многоэтажки в Уфе попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина с грохотом падает на землю, от сильного удара его обувь отлетает в сторону. Замначальника отдела полиции №8 погиб на месте. Как ранее сообщала «Комсомолка», его тело обнаружили под окнами многоэтажки на улице Комарова.
В МВД по данному факту ведется служебная проверка. А также отметили, что происшествие может быть связано с семейными проблемами.
Как сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан», жена стражи порядка являлась фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Женщина находилась под домашним арестом с 20 октября по 11 декабря. 18 декабря уголовное дело передали в суд. Погибший в последнее время был обеспокоен тем, что если его супругу отправят в колонию, ему придется одному воспитывать детей.
Гибель замначальника отдела полиции в Уфе попала на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU