На видео попали кадры гибели замначальника отдела полиции в Уфе

СЕГОДНЯ 11:54 2019-02-25T12:48:51+03:00

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Падение полицейского с многоэтажки в Уфе попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина с грохотом падает на землю, от сильного удара его обувь отлетает в сторону. Замначальника отдела полиции №8 погиб на месте. Как ранее сообщала «Комсомолка», его тело обнаружили под окнами многоэтажки на улице Комарова.

В МВД по данному факту ведется служебная проверка. А также отметили, что происшествие может быть связано с семейными проблемами.

Как сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан», жена стражи порядка являлась фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Женщина находилась под домашним арестом с 20 октября по 11 декабря. 18 декабря уголовное дело передали в суд. Погибший в последнее время был обеспокоен тем, что если его супругу отправят в колонию, ему придется одному воспитывать детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/693873" frameborder="0"></iframe> Гибель замначальника отдела полиции в Уфе попала на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU