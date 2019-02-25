В Уфе под окнами многоэтажки нашли тело заместителя начальника отдела полиции
По данному факту в МВД начали служебную проверку
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Вчера, 24 февраля, в Орджоникидзевском районе столицы Башкирии под окнами многоэтажки на улице Комарова было найдено тело сотрудника полиции. Известно, что он работал в отделе №8 управления МВД России по Уфе. Мужчина являлся заместителем начальника отдела.
В министерстве внутренних дел информацию подтвердили и прокомментировали, что по данному факту начата служебная проверка.
- По предварительным данным, происшествие случилось на семейно-бытовой почве. Сотрудник находился в отпуске, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU