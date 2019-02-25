2019-02-25T11:17:39+03:00
Происшествия

В Уфе 33-летний мужчина упал из окна на крышу магазина

На место выехали спасатели и медики
Эльвина АПАРИНА
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фото: Управление гражданской защитыфото: Управление гражданской защиты
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Сегодня утром, 25 февраля, из окна дома 163 по улице Комсомольской выпал мужчина. 33-летний уфимец приземлился прямо на крышу магазина, расположенного на первом этаже жилого дома.

На место очевидцы вызвали спасателей и медиков. Как рассказали в управлении гражданской защиты, поднявшись на крышу, спасатели осмотрели мужчину, иммобилизировали его, уложили на носилки и при помощи альпинистского снаряжения транспортировали вниз. Пострадавшего передали врачам.

Сейчас причины и обстоятельства инцидента выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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