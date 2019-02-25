2019-02-25T10:41:05+03:00
Происшествия

Стали известны подробности пожара в Башкирии, где погиб полуторагодовалый ребенок

Об этом рассказал председатель госкомитета республики по ЧС
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГК ЧС по БашкирииФото: пресс-служба ГК ЧС по Башкирии
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В минувшее воскресенье, 24 февраля, в деревне Идельбаково, что в Зианчуринском районе Башкирии сгорел жилой дом. После того, как пожарные остановили огненную стихию и стали разбирать завалы, перед ними предстала жуткая картина. На пепелище они обнаружили тела троих человек, в том числе полуторагодовалого ребенка. По данным госкомитета республики по ЧС, среди погибших оказалась 38-летняя мать ребенка и 30-летний мужчина.

К счастью, в том страшном пожаре уцелели двое старших детей несчастной женщины. 14-летняя девочка и 6-летний мальчик успели самостоятельно выбраться из дома. Еще одна жительница дома 50-летняя женщина, также спаслась из огня, но получила ожоги – ее доставили в ближайшую больницу.

Сегодня, 25 февраля, председатель госкомитета Башкирии по ЧС вспомнил об этом случае во время совещания в башкирском правительстве. Он рассказал, что судьбу детей, оставшихся сиротами, взяла в свои руки сестра погибшей. В ближайшее время она оформит над ними опеку.

Что касается одной из возможных причин гибели троих человек в жутком пожаре, в госкомитете по ЧС отметили, что не сработал пожарный извещатель. Известно, что его установили в доме еще в 2016 году, но по какой-то причине в тот злополучный день он не сработал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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