Столетие Башкирии отпразднуют в Москве
Башкирия начнет праздновать свой юбилей 6 марта в Москве.
Напомним, что в 2019 году Башкирия празднует свой 100-летний юбилей. Начнутся праздничные мероприятия, как ни странно, в Москве. Уже 6 марта в столичном Доме музыки состоится праздничный концерт «Рожденные в Башкортостане». На сцене будут выступать знаменитые на весь мир музыканты из Уфы – братья Абдразаковы и Роберт Юлдашев.
12 и 13 в Совете Федерации состоятся Дни республики Башкортостан, на которых Радий Хабиров представит потенциал региона.
23 марта в уфимском концертном зале «Башкортостан» пройдет торжественное заседание, которое откроет официальную часть «региональной» части праздника.
ИСТОЧНИК KP.RU