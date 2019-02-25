2019-02-25T09:23:21+03:00
Общество

Столетие Башкирии отпразднуют в Москве

Мероприятия начнутся уже 6 марта
Рустем АХУНОВ
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Столетие Башкирии отпразднуют в МосквеСтолетие Башкирии отпразднуют в Москве
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Башкирия начнет праздновать свой юбилей 6 марта в Москве.

Напомним, что в 2019 году Башкирия празднует свой 100-летний юбилей. Начнутся праздничные мероприятия, как ни странно, в Москве. Уже 6 марта в столичном Доме музыки состоится праздничный концерт «Рожденные в Башкортостане». На сцене будут выступать знаменитые на весь мир музыканты из Уфы – братья Абдразаковы и Роберт Юлдашев.

12 и 13 в Совете Федерации состоятся Дни республики Башкортостан, на которых Радий Хабиров представит потенциал региона.

23 марта в уфимском концертном зале «Башкортостан» пройдет торжественное заседание, которое откроет официальную часть «региональной» части праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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