«Покинула нас навсегда»: 27-летняя мать двоих детей из Башкирии, которая боролась с раком, скончалась

СЕГОДНЯ 09:04 2019-02-25T09:04:05+03:00

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Сегодня, 25 февраля, ушла из жизни 27-летняя мать двоих детей, которая боролась с раком шейки матки. Об этом сообщили ее родные в ее группе «Помогите спасти Ирину».

- Сегодня Ирина покинула нас... навсегда.

Напомним, что в последние дни ее состояние ухудшалось – Ирина не могла пить таблетки, ее рвало, она плохо спала и почти не ела. На прошлой неделе родные привезли ее в онкологический центр Уфы, но там отказались ее принять. Близкие надеялись, что девушке полегчает и ее повезут в Москву, но чуда не произошло.

Сиротами остались двое дочерей, которые также до последнего верили, что мама поборет болезнь.

"Комсомольская правда" приносит искренние соболезнования близким Ирины.

ИСТОЧНИК KP.RU