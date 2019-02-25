В Башкирии прекращены поиски молодой пары: пропавших нашли в овраге
Об этом сообщили спасатели
В Башкирии спасли молодых людей, потерявшихся в лесуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Башкирии спасатели нашли провалившихся на снегоходе в овраг молодых людей.
По данным Госкомитета Башкирии по Чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в Уфимском районе республики вечером 24 февраля. 19-летний парень и его 18-летняя подруга вечером выехали кататься на снегоходе. Вскоре ребята провались в глубокий овраг, из которого не смогли выбраться. На поиски молодых людей выехали спасатели.
В итоге их нашли в овраге между двумя селами Казырово и Ушаково. В Госкомитете отметили, что поиски пропавших осложняли погодные условия.
ИСТОЧНИК KP.RU