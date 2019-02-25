В Уфе столкнулись автобусы, пострадали две пассажирки

СЕГОДНЯ 08:06 2019-02-25T08:06:47+03:00

В центре Уфы столкнулись два автобуса

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В центре Уфы столкнулись два пассажирских автобуса, пострадали две женщины.

По данным ГИБДД республики, авария произошла на остановке общественного транспорта «Центральный рынок». По всей видимости, один из водителей, ехавший в сторону проспекта Октября, не успел вовремя отреагировать, и врезался в автобус своего коллеги, который находился впереди.

Несмотря на небольшие повреждения автобусов, в аварии пострадали две пассажирки – 58 и 56 лет. Женщинам потребовалась помощь медиков.

Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU