В Уфе столкнулись автобусы, пострадали две пассажирки
Авария произошла на остановке «Центральный рынок»
В центре Уфы столкнулись два автобуса
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В центре Уфы столкнулись два пассажирских автобуса, пострадали две женщины.
По данным ГИБДД республики, авария произошла на остановке общественного транспорта «Центральный рынок». По всей видимости, один из водителей, ехавший в сторону проспекта Октября, не успел вовремя отреагировать, и врезался в автобус своего коллеги, который находился впереди.
Несмотря на небольшие повреждения автобусов, в аварии пострадали две пассажирки – 58 и 56 лет. Женщинам потребовалась помощь медиков.
Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU