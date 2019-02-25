В Башкирии поисковики нашли родственников погибшего красноармейца

СЕГОДНЯ 07:21 2019-02-25T07:21:16+03:00

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Поисковики отыскали родственников погибшего красноармейца из деревни Абитово Юмагузинского района. Об этом сообщает «UfaCiteNews.ru». Родных искали на протяжении нескольких лет – информация периодически появлялась в социальных сетях и СМИ.

Красноармеец Каримов Идрис Ямалдинович родился в 1911 году, в 1942-ом он отправился на фронт. На войне был младшим сержантом, командиром отделения, автоматчиком 101 отдельной стрелковой бригады. Погиб солдат в Смоленской области в 1943 году. Если верить документам, то его родные, в том числе супруга, проживали в Кугарчинском районе в деревне Калаево.

ИСТОЧНИК KP.RU