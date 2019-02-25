В Уфе мужчина ударил своего приятеля ножом и убежал

СЕГОДНЯ 07:06 2019-02-25T07:06:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 22 февраля в клинику БГМУ в Уфе доставили 60-летнего мужчину с колото-резаным ранением живота. Оказалось, что его ударил ножом 47-летний безработный ранее судимый уфимец.

Как сообщили в МВД по РБ, товарищи выпивали в квартире потерпевшего. В какой-то момент между ними произошла ссора, тогда злоумышленник схватил нож и ударил им друга в живот, а сам убежал. Однако вскоре был задержан полицейскими.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

ИСТОЧНИК KP.RU