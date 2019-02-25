В Уфе мужчина ударил своего приятеля ножом и убежал
Пострадавший находится в больнице
.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вечером 22 февраля в клинику БГМУ в Уфе доставили 60-летнего мужчину с колото-резаным ранением живота. Оказалось, что его ударил ножом 47-летний безработный ранее судимый уфимец.
Как сообщили в МВД по РБ, товарищи выпивали в квартире потерпевшего. В какой-то момент между ними произошла ссора, тогда злоумышленник схватил нож и ударил им друга в живот, а сам убежал. Однако вскоре был задержан полицейскими.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
ИСТОЧНИК KP.RU