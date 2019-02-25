В Уфе пройдет ярмарка вакансий для предприятий сферы «Промышленность»
Здесь работу смогут найти инженеры, машинисты, рабочие и другие
.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
28 февраля в столице Башкирии состоится ярмарка вакансий. На ней будут предложены вакансии: инженер, водитель автомобиля, грузчик, контролер, мастер участка, машинист крана, оператор, охранник, продавец, рабочий, сборщик мебели, слесарь механосборочных работ, слесарь – ремонтник, токарь, тракторист и другие. Об этом сообщает администрация города.
Посетителей проконсультируют по вопросам профессиональной ориентации, обучению, правовым вопросам занятости.
Ярмарка состоится по адресу бульвар Ибрагимова 47/1. Начнет свою работу она в 10 часов утра, а закончит в 12.
ИСТОЧНИК KP.RU