2019-02-25T06:54:03+03:00
Общество

В Уфе пройдет ярмарка вакансий для предприятий сферы «Промышленность»

Здесь работу смогут найти инженеры, машинисты, рабочие и другие
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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28 февраля в столице Башкирии состоится ярмарка вакансий. На ней будут предложены вакансии: инженер, водитель автомобиля, грузчик, контролер, мастер участка, машинист крана, оператор, охранник, продавец, рабочий, сборщик мебели, слесарь механосборочных работ, слесарь – ремонтник, токарь, тракторист и другие. Об этом сообщает администрация города.

Посетителей проконсультируют по вопросам профессиональной ориентации, обучению, правовым вопросам занятости.

Ярмарка состоится по адресу бульвар Ибрагимова 47/1. Начнет свою работу она в 10 часов утра, а закончит в 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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