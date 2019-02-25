2019-02-25T06:44:14+03:00
Общество

В Уфе прекращены поиски 28-летнего Леонида Манько

Мужчину нашли живым и здоровым
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии прекратили поиски 28-летнего Леонида Манько, которого искали почти месяц. Как сообщают волонтеры в социальных сетях, мужчина нашелся живым и здоровым. Где все это время находился Леонид, не сообщается.

Напомним, что мужчина перестал выходить на связь 29 января. Как ранее рассказывала сестра пропавшего, он уехал со своим другом в сторону Стерлитамака, а потом бесследно исчез. Тогда женщина забила тревогу и обратилась в полицию и к добровольцам.

К счастью, поиски завершились благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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