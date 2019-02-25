В Уфе вор проник в квартиру через форточку и украл бытовую технику на 28 тысяч рублей
По горячим следам его задержали полицейские
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В столице Башкирии задержали вора, который обчистил квартиру на 28 тысяч рублей.
22 февраля в полицию обратился мужчина и сообщил, что из его квартиры украли технику.
Подозрения пали на 32-летнего уфимца. Подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции, где признался в совершении преступления.
Он сообщил, что, заранее зная о том, что хозяина нет дома, проник на кухню через форточку. Отсюда он и похитил бытовую технику, которую планировал продать.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU