В Уфе вор проник в квартиру через форточку и украл бытовую технику на 28 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:26 2019-02-25T06:26:08+03:00

По горячим следам его задержали полицейские

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В столице Башкирии задержали вора, который обчистил квартиру на 28 тысяч рублей.

22 февраля в полицию обратился мужчина и сообщил, что из его квартиры украли технику.

Подозрения пали на 32-летнего уфимца. Подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции, где признался в совершении преступления.

Он сообщил, что, заранее зная о том, что хозяина нет дома, проник на кухню через форточку. Отсюда он и похитил бытовую технику, которую планировал продать.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU