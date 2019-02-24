2019-02-24T20:04:45+03:00
Общество

В БАГСУ опровергли отказ в приеме на работу уфимской писательницы из-за поста в «Фейсбуке»

В Академии прокомментировали скандальное заявление Светланы Гафуровой
Павел КРАЙНОВ
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На фото: автостоянка перед зданием БАГСУНа фото: автостоянка перед зданием БАГСУ
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Накануне уфимская поэтесса Светлана Гафурова заявила, что при попытке устроиться на работу в Башкирскую академию управления ей, якобы, отказали из-за поста в социальной сети «Фейсбук». По ее словам, на своей странице она жестко высказалась о том, что коммунальщики отвратительно чистят автостоянку перед зданием Госсобрания-Курултая. Эта запись, по ее мнению, стала причиной, по которой ей отказали в приеме на работу.

Поскольку трудовой договор с ней так и не был заключен, женщина посчитала, что руководство академии отказалось от ее кандидатуры именно из-за критики.

В беседе с «Комсомолкой» проректор по учебной работе БАГСУ Альберт Курманов рассказал, почему руководство Академии решило попрощаться со Светланой Гафуровой.

- Светлана - опытный журналист. Вместе с тем в процессе знакомства с ней, как с кандидатом на вакантную должность менеджера по связям с общественностью мы поняли, что она объективно не подошла нам по профессиональным критериям работника пресс-службы, причина отказа не связана с публикацией поста, - заявил Курманов. - Парковка, упоминаемая в посте, не является официальной парковкой БАГСУ. Информация о затрудненном выезде с этой парковки передана ответственной за очистку этой территории организации. У сотрудников Госсобрания и БАГСУ есть своя официальная стоянка, которая ежедневно очищается от снега должным образом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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