В Башкирии продавец отбился от грабителя с помощью молотка
Накануне в Сибае произошел курьезный случай. В магазин хозтоваров зашел мужчина и стал разглядывать витрины. Внезапно он подошел к кассе, достал пистолет и наставил его на продавца. Как оказалось, продавец оказался не лыком шит: мужчина вытащил из ящика молоток и стал избивать им злоумышленника. Тот поспешил убежать. Видео с камеры наблюдения было опубликовано в соуиальных сетях.
Стоит отметить, что мнения пользователей сети об этом видео разделились. Некоторые высказали мнение, что на камеру запечатлели тщательно срежиссированную постановку, а сделано это было, чтобы «пропиарить» магазин.
Другие пользователи соцсетей похвалили продавца за храбрость и находчивость и отметили его бесстрашие. Еще бы, выступить против человека с пистолетом в руке – это дорого стоит.
Житель Башкирии отбился от грабителя с помощью молотка.
ИСТОЧНИК KP.RU