2019-02-24T19:31:30+03:00
Происшествия

В Башкирии продавец отбился от грабителя с помощью молотка

Злоумышленник вошел в магазин с пистолетом, а ушел с синяками
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Накануне в Сибае произошел курьезный случай. В магазин хозтоваров зашел мужчина и стал разглядывать витрины. Внезапно он подошел к кассе, достал пистолет и наставил его на продавца. Как оказалось, продавец оказался не лыком шит: мужчина вытащил из ящика молоток и стал избивать им злоумышленника. Тот поспешил убежать. Видео с камеры наблюдения было опубликовано в соуиальных сетях.

Стоит отметить, что мнения пользователей сети об этом видео разделились. Некоторые высказали мнение, что на камеру запечатлели тщательно срежиссированную постановку, а сделано это было, чтобы «пропиарить» магазин.

Другие пользователи соцсетей похвалили продавца за храбрость и находчивость и отметили его бесстрашие. Еще бы, выступить против человека с пистолетом в руке – это дорого стоит.

Житель Башкирии отбился от грабителя с помощью молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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