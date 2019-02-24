В Башкирии продавец отбился от грабителя с помощью молотка

СЕГОДНЯ 19:31 2019-02-24T19:31:30+03:00

Злоумышленник вошел в магазин с пистолетом, а ушел с синяками

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Накануне в Сибае произошел курьезный случай. В магазин хозтоваров зашел мужчина и стал разглядывать витрины. Внезапно он подошел к кассе, достал пистолет и наставил его на продавца. Как оказалось, продавец оказался не лыком шит: мужчина вытащил из ящика молоток и стал избивать им злоумышленника. Тот поспешил убежать. Видео с камеры наблюдения было опубликовано в соуиальных сетях.

Стоит отметить, что мнения пользователей сети об этом видео разделились. Некоторые высказали мнение, что на камеру запечатлели тщательно срежиссированную постановку, а сделано это было, чтобы «пропиарить» магазин.

Другие пользователи соцсетей похвалили продавца за храбрость и находчивость и отметили его бесстрашие. Еще бы, выступить против человека с пистолетом в руке – это дорого стоит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/693801" frameborder="0"></iframe> Житель Башкирии отбился от грабителя с помощью молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU