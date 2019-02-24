Стало известно о состоянии девушки, выжившей в жуткой аварии на трассе в Башкирии

СЕГОДНЯ 18:38 2019-02-24T18:38:24+03:00

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Страшная авария, произошедшая 15 декабря прошлого года в Дюртюлинском районе Башкирии, разделила жизнь 23-летней Эльвины Бадретдиновой на «до» и «после». При столкновении трех автомобилей близ деревни Атсуярово погибли пять человек, среди которых двое маленьких детей двух и трех месяцев от роду.

В одной из машин ехала молодая мама с грудничком Эльвина Бадретдинова, за рулем «Одиннадцатой» сидел ее супруг, в салоне – жена его брата с маленьким ребенком. Из всех в живых осталась только Эльвина.

Спустя два с половиной месяца она все еще находится в реанимации. Родные и близкие девушки рассказали о ее состоянии.

- Эльвиночка в стабильном состоянии, надежда есть, Алла бирса, сама дышать старается. Но она очень слаба, поэтому периодически подключают аппарат искусственного дыхания. Все ещё в реанимации, - написали ее родственники в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU