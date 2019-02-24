В Башкирии умелец построил подъемник из старых «Жигулей»

СЕГОДНЯ 18:01 2019-02-24T18:01:46+03:00

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Сельский изобретатель Газиз Сунаргулов соорудил подъемник из старых «Жигулей». Теперь ребятишкам из башкирского села Первое Иткулово не нужно самим подниматься в гору при катании на тюбингах и ватрушках. Нехитрую конструкцию местный изобретатель установил еще в конце прошлого года, но известно о ней стало только накануне – Газиз выложил видео с необычным подъемником в соцсети.

Башкирский Кулибин признается: идея создания подъемника принадлежит его брату.

-Началось это с брата, а мы с отцом подхватили идею и вместе сделали такой вот подъемник. Хороший был опыт. Главное, что я усвоил: можно сколько угодно думать, чертить, все равно все не просчитаешь. Главное — начать, а там уже сами собой начнут приходить всё новые идеи и доработки, - заявил молодой человек на видео.

Теперь местные дети могут кататься с горы и не тратить силы на подъем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/693786" frameborder="0"></iframe> В Башкирии сельский изобретатель построил подъемник из старых «Жигулей».

ИСТОЧНИК KP.RU