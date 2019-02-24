2019-02-24T17:02:06+03:00
Спорт

Радий Хабиров проводил «Салават Юлаев» на выездную серию с «Металлургом»

Врио главы Башкирии пожелал удачи уфимским хоккеистам
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Совсем скоро уфимский «Салават Юлаев» стартует в плей-офф Континентальной хоккейной лиге. Соперником юлаевцев по первому раунду розыгрыша Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург». Накануне отъезда подопечных Николая Цулыгина посетил врио главы Башкирии Радий Хабиров, чтобы лично пожелать им удачи в серии игр на вылет.

- Удачи, ребята! Ну а самое важное - что завтра тысячи пацанов Башкортостана будут болеть за них и мечтать стать такими же большими спортсменами и настоящими мужчинами, как Панин, Умарк и другие... не подведите! – написал он у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, первые два матча в рамках плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» проведет на выезде. Первый поединок состоится уже в предстоящий понедельник, 25 февраля. Прямую трансляцию матча против «Металлурга» покажет телеканал БСТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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